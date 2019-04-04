القسم النسائي بأمانة عسير يفعل حملة “قوي ذاتك”

ابها فعل القسم النسائي بأمانة منطقة عسير حملة قوي ذاتك وذلك صباح اليوم الخميس وبالتعاون مع قسم الاعلام والاتصال بجامعة الملك خالد بمسرح أمانة عسير . وقد ابتدأت الفعاليات الساعة ٩ ببرنامج عن السلوك التوكيدي في بيئة العمل تم تقديمه من قبل خريجات قسم الاعلام والاتصال- مسار اتصال استراتيجي، ومن ثم تم تقديم دورة عن الذكاء العاطفي قدمتها المدربة أماني القحطاني، فيما حضر البرنامج قرابة 50 متدربة من بينهم موظفات الأمانة ومن إدارة تعليم عسير، ووحدة الخدمات الإرشادية، والادراة العامة لخدمات المياه كما تم توزيع الشهادات على الحضور.

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