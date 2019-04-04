“التعليم” اختبارات مركزية لجميع الطلاب والطالبات

الخليج - عبدالرحمن الشهري

تعتزم وزارة التعليم تنفيذ اختبارات مركزية خلال الاسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الحالي على جميع الطلاب والطالبات في الصفوف الثالث الابتدائي في القراءة والسادس الابتدائي والقالب المتوسط في القراءة والرياضيات والعلوم باستثناء المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية ، جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع الادارات في المناطق والمحافظات وتضمن التعميم :

بناء على توجهات وزارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، وتقديم دراسات تقويمية لمستويات الأداء في التعليم العام بمراحله المختلفة، بما يحقق رؤية واضحة ومؤشرات دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ۲۰۳۰ في هذا الإطار تعتزم الوزارة ، من خلال الإدارة العامة للجودة وقياس الأداء (وكالة الوزارة

للتخطيط والتطوير)، تطبيق اختبارات مركزية خلال الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من ٩/٨/١٤٤٠ وحتى ١٣/٨/١٤٤٠. على جميع الطلاب والطالبات في الصفوف الثالث الابتدائي في القراءة، والسادس الابتدائي والثالث المتوسط في القراءة والرياضيات والعلوم، ويستثنى من ذلك المدارس المشاركة في

الاختبارات الدولية والوطنية.