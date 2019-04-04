«الغذاء والدواء» تغلق 3 مستودعات لمنتجات التجميل ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء 3 مستودعات لمنتجات التجميل ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية، بسبب العمل دون ترخيص. وأوضحت الهيئة أن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات بلغ 39702 منتج مخالف لعدم الإدراج ولسوء التخزين. وأشارت إلى أن مصنع العطور المخالف غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين الجيد، مشددة أنها تتخذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن المستودعات والمصنع.

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