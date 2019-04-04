انت الان تتابع قوات الاحتلال تُهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة، اليوم الخميس، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين بمنطقة السوادنية شمال غرب قطاع غزة. وقال شهود عيان إن الزوارق الحربية أطلقت عدة قذائف أيضا صوب المراكب، وهي على بعد ميلين من الشاطئ، ما اضطر الصيادون للعودة إلى الشاطئ، فيما يجري التحقق من وجود إصابات. وفند صيادون ادعاءات الاحتلال السماح لهم بالصيد في مساحة 6 أميال بحرية شمال غزة، مؤكدين أن بحرية الاحتلال تقوم بمطاردتهم وملاحقتهم بإطلاق النار عليهم وعلى مراكبهم، على بعد 3 أميال في بحر مدينة غزة، وتمنعهم من الصيد.

يذكر أن حسب اتفاقية التهدئة، يسمح للصيادين في منطقة السوادنية بالدخول ستة أميال فقط.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين، قبالة سواحل قطاع غزة، مارس الماضي، إذ أفادت مصادر فلسطينية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة "السودانية" شمال