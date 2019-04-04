من أجل استخدامهم في المعارك... العراق يدرب مقاتلين من الفرقة الخامسة

وقالت وزارة الدفاع العراقية إن مركز التدريب في ديالي يدرب مقاتلين من الفرقة الخامسة على الأسلحة المتوسطة التي تشمل الهاون 81. ​ Advertisements ويتم تدريب الفرقة الخامسة أيضا على سلاح المدفع (9/SBG) والرشاشة الأحادية 12.7ملم. وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن التدريبات تأتي لتطوير مهارات الفرقة الخامسة في استخدام الأسلحة بشكل جيد ومتطور. وأضافت أن التدريبات تمنح المقاتلين القدرة والمهارة في استخدام هذه الأسلحة في المعارك.

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