روسيا: يواصل الإرهابيون في إدلب استعدادهم لاستفزازات باستخدام مواد سامة

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© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيبي نيبينزيا، في وقت سابق، أن "الإرهابيين لا يتوقفون عن الهجمات الاستفزازية ضد القوات الحكومية" مشيرا الى أنه منذ بداية العام "تم رصد 460 حادثًا من هذا النوع ، وقتل 30 شخصًا ، وأصيب 100 آخرين".
الجدير بالذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، كانا قد توصلا في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا).
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