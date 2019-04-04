لأول مرة منذ يوليو 2015.. #سوق_الأسهم يخترق 9 آلاف نقطة

صحيفة الخليج الالكترونية

اخترق مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس، مستوى قياسي لأول مرة منذ نحو 4 سنوات، وتحديدا في يوليو من عام 2015، فوق 9 آلاف نقطة.

وتسود حالة من التفاؤل أوساط المستثمرين في السوق بعد الترقية لمؤشرات الأسواق الناشئة، وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية.

Advertisements

وحتى الساعة 1:05 بتوقيت السعودية وصل مؤشر السوق إلى 9055 نقطة، بارتفاع 0.77%، مدعومًا بصعود عدد من المؤشرات القطاعية، بحسب العربية.

وقفز سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.92%، مدعومًا بالأخبار الإيجابية المتعلقة بزيادة رأسمال البنك.