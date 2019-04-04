تعرف على #أسعار_العملات العربية والأجنبية مقابل #الريال_السعودي اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية. جنيه مصري (EGP) 1 جنيه مصري = 0.2165 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.6196 جنيه مصري درهم إماراتي (AED) 1 درهم إماراتي = 1.0214 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9790 درهم إماراتي جنيه سوداني (SDG) 1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 12.6915 جنيه سوداني دينار جزائري (DZD) 1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 31.7888 دينار جزائري دينار بحريني (BHD) 1 دينار بحريني = 9.9507 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني دينار عراقي (IQD) 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 318.0270 دينار عراقي دينار أردني (JOD) 1 دينار أردني = 5.2974 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1888 دينار أردني دينار كويتي (KWD) 1 دينار كويتي = 12.3286 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي ليرة لبنانية (LBP) 1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 401.9218 ليرة لبنانية دينار ليبي (LYD) 1 دينار ليبي = 2.6916 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3715 دينار ليبي درهم مغربي (MAD) 1 درهم مغربي = 0.3889 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.5716 درهم مغربي Advertisements ليرة سورية (SYP) 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 137.2748 ليرة سورية شلن صومالي (SOS) 1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 154.1769 شلن صومالي ريال عماني (OMR) 1 ريال عماني = 9.7443 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني ريال قطري (QAR) 1 ريال قطري = 1.0304 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9705 ريال قطري دينار تونسي (TND) 1 دينار تونسي = 1.2424 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.8049 دينار تونسي ريال يمني (YER) 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7185 ريال يمني العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم: دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7516 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي يورو (EUR) 1 يورو = 4.2172 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2371 يورو جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.9472 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2021 جنيه استرليني دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.6703 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3745 دولار أسترالي ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0337 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.6820 ين ياباني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على #أسعار_العملات العربية والأجنبية مقابل #الريال_السعودي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.