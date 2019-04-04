حساب_المواطن يوضح.. ما إمكانية زيادة الدعم 1000 ريال؟

صحيفة الخليج الالكترونية

رد حساب المواطن على استفسار بشأن إمكانية زيادة قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة ولو بمقدار ألف ريال.

وأوضح حساب المواطن أنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

ولم يتبقَّ سوى أقل من أسبوع واحد فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب المواطن والمقررة 10 إبريل، والذي يوافق يوم الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

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ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب النظام المتبع، أو يوم قبله أو يوم بعده في حال صادف اليوم العاشر يوم إجازة رسمية.

شروط الأهلية:

يذكر أن حساب المواطن يشترط، لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.