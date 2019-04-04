الجيش_اليمني يسقط #طائرة_مسيرة حوثية تحمل مواد شديدة الانفجار في #الحديدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في أجواء منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب البلاد، قبل أن تصل إلى هدفها.
وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن الميليشيات قامت بتوجيه الطائرة المسيرة لاستهداف مواقع قوات العمالقة في الفازة، غرب التحيتا.
وأوضح أن قوات العمالقة تمكنت من تفجير وإسقاط الطائرة المسيرة التي كانت تحمل مواد شديدة الانفجار، وإفشال الميليشيات من الوصول لهدفها الذي تريد قصفه، بحسب العربية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الثلاثاء الماضي، عن اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي من اليمن على مناطق مدنية في مدينة خميس مشيط.
وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إنه ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعادية فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنية نتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل وكذلك 4 مركبات.
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