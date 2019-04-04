شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عن مفاجأة تتعلق بالاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت وزارة التعليم تأجيل تطبيق الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة لهذا العام، موضحة أن أسئلة جميع المواد التي يدرسها الطلاب والطالبات ستكون من المدرسة.

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وأثار القرار تباينا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لحدوث تفاوت في درجة صعوبة أو سهولة الأسئلة من مدرسة إلى أخرى.

وكانت وزارة التعليم أعلنت تطبيق اختبارات “الأسئلة المركزية” في المرحلة المتوسطة للطلاب والطالبات، وذلك بهدف إيقاف وإلغاء أي اجتهادات تُمارس ومعالجتها، مثل الملخصات الدراسية أو الاقتصار على وحدات دراسية في المناهج التي يستخدمها بعض المعلمين في التدريس من دون بقية الوحدات المنهجية الأخرى.

كما أصدرت الوزارة قبل أكثر من شهر تعميما لجميع المدارس يطالب بتجويد الاختبارات من خلال تطبيق “اختبارات مركزية” غير معلنة لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وذلك بهدف رفع مستوى التحصيل من خلال دور المعلم ودعم تكامل الدور التعليمي والإشراف في تحسين عمليات التدريس.