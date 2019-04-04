انت الان تتابع مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرية الـ70 نبيا بفلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اقتحم مئات المستوطنين قرية عورتا شرق نابلس بشمال الضفة الغربية، وأدوا الطقوس الدينية والصلوات تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال رئيس مجلس قروي عورتا، سعد عواد، في تصريح اليوم الخميس: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية وفرضت حصارا مشددا عليها وأقامت عددا من الحواجز العسكرية في محيطها ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من القرية". وأضاف عواد أن مئات المستوطنين اقتحموا ثلاثة أماكن يزعمون أنها مقدسة، وقاموا بأداء الطقوس والصلوات حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم، وهي مقام العيزر ومقام العيزرات ومقام المفضل.

وأكد أن قوات الاحتلال كانت قد حذرت المواطنين الفلسطينيين من هجمات للمستوطنين على القرية والاعتداء على ممتلكات المواطنين. وتعاني قرية عورتا من هجمات المستوطنين دائما بهدف الضغط على أهلها لتهجيرهم منها؛ للاستيلاء عليها، لما بها من قبور وأضرحة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المقامات، لمحاولة الاحتلال الإسرائيلي