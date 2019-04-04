انت الان تتابع صحف الإمارات:بوتفليقة يطلب الصفح واتفاق السويد يحتضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن ارتباط العديد من محللي الأمن القومي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بعلاقات غير معلنة بالنظام القمعي في قطر. وأوضح نجل الرئيس الأمريكي أن الأمر أصبح مكشوفا

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، على العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة، وتصدرت الأوضاع في الجزائر واستقالة الرئيس الجزائري عناوين الصحف، كما أبرزت تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "بوتفليقة يطلب الصفح من الشعب الجزائري"، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الجزائري المنتهية عهدته، عبد العزيز بوتفليقة، وجه رسالة إلى الشعب الجزائري، الأربعاء، ذكّر فيها بما قام به خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الدولة، مطالبا الجزائريين والجزائريات بـ"المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير" ارتكبه في حقهم.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس الدستوري الجزائري أعلن، أمس، ثبوت حالة الشغور النهائي بمنصب الرئاسة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، وخرج مئات الجزائريين عبر مختلف الولايات احتفالا بقرار بوتفليقة، بعد مطالبة رئيس أركان الجيش إياه بالتنحي الفوري، بينما عدَّت أحزاب جزائرية قرار الاستقالة خطوة

وأوضحت الصحيفة أن المجلس الدستوري الجزائري أعلن، أمس، ثبوت حالة الشغور النهائي بمنصب الرئاسة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، وخرج مئات الجزائريين عبر مختلف الولايات احتفالا بقرار بوتفليقة، بعد مطالبة رئيس أركان الجيش إياه بالتنحي الفوري، بينما عدَّت أحزاب جزائرية قرار الاستقالة خطوة أولى نحو التغيير، بينما دعت روسيا إلى انتقال في الجزائر "دون تدخل دول أخرى".

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن بوتفليقة قال، في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري، وسعى خلالها للتذكير بإنجازاته خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الدولة، والتي استمرت نحو 20 عاما: "عمّا قريب سيكون للجزائر رئيس جديد، أرجو أن يعينه الله على مواصلة تحقيق آمال وطموحات بناتها وأبنائها، اعتمادا على صدق إخلاصهم، وعزمهم على المشاركة الجادة الحسية الملموسة".

وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، كشفت صحيفة "البيان" عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجراح، جراء تعرضهم لإطلاق النار من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الجيش أطلقت النار على ثلاثة مشتبه فيهم تسللوا إلى الداخل من جنوب قطاع غزة، وتم العثور على سكاكين بحوزة المشتبه فيهم وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي، حسب زعمه.

وأفادت صحيفة "الاتحاد" أن مستوطنين أطلقوا النار على شابين فلسطينيين، بزعم محاولة أحدهما تنفيذ عملية طعن عند حاجز بيت في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.



وأغلق الجيش الإسرائيلي منطقة الحادث والطرق المؤدية لها، وعزز من وجوده في المكان، ونصب عددا من الحواجز العسكرية، وأغلق حاجز حوارة في وجه المارة.

وتناولت "البيان" الأوضاع في اليمن تحت عنوان "الحكومة اليمنية: اتفاق السويد يحتضر"، وأوضحت أن الحكومة اليمنية طالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية أمام استمرار تحدي ميليشيات الحوثي الإرادة الدولية ورفض تنفيذ اتفاق السويد بدلا من البيانات الكلامية.

ولفتت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس، إلى الفعل الإجرامي الحوثي بتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف، عبر منع الميليشيات موظفي منظمة الغذاء العالمي من الوصول إلى المطاحن، واستنكرت مواصلة الميليشيات نهجها كعصابة منفلتة خارجة عن القانون.

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وأوضحت "الخليج" أن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسمين غير معروفين باتجاه الأعيان المدنية بمدينة "خميس مشيط" السعودية، وتم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك، وتدميرهما.

وأوضح المالكي أنه نتيجة اعتراض الطائرتين المسيّرتين المعاديتين (الحوثيتين)، تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين، ما نتج عنه إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، وبعض الأضرار المادية بعدد من المنازل، وكذلك 4 مركبات.

وأشار المالكي إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأحياء السكنية والمدنيين، من خلال هجمات الطائرات بدون طيار وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديدا نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية، يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تماشيا مع نصوص اتفاق ستوكهولم، وأن الميليشيات بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

"الاتحاد" ذكرت أن مجلس العموم البريطاني أقر، بأغلبية صوت واحد فقط، اقتراح قانون يُرغم رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي لبريكست، إلى ما بعد 12 أبريل؛ لمنع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.



وسارعت الحكومة إلى إبداء "خيبة أملها" إزاء هذا التصويت.

وقال متحدث باسم الحكومة: "نشعر بخيبة أمل لأن النواب اختاروا تأييد اقتراح القانون هذا".

وأكد المتحدث أنه "سبق أن حددت رئيسة الوزراء عملية واضحة يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، وقد سبق لنا أن التزمنا السعي إلى تمديد إضافي".

وتحت عنوان "العموم البريطاني يقر تأجيل البريكست"، أشارت "البيان" إلى أن اقتراح القانون، الذي أقر بأغلبية 313 صوتا مقابل 312، لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس اللوردات، الذي سيناقشه اليوم الخميس.

بينما ذكرت "الخليج" أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت، أمس، بـ"القتال حتى اللحظة الأخيرة" لتحقيق خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولحماية السلام في إيرلندا الشمالية، كما أكد مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد سيعمل حتى النهاية لتجنب خروج فوضوي "لن يستفيد منه غير الشعبويين والقوميين"، وذلك في وقت اجتمعت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحزب المعارضة الرئيسي؛ لبحث كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، في خطوة أثارت غضبا داخل حزبها، وقدم على أثرها أحد الوزراء استقالته.

كما تناولت "الخليج" كشف نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن صدمته البالغة لسماعه أن العديد من محللي الأمن القومي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، لديهم علاقات غير معلنة بالنظام القمعي في قطر.



وقال ترامب الابن، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إنه لم يكن على دراية، وإلى وقت قريب، بالتقارب القائم بين قطر وقناة "سي إن إن"، مضيفا في تعليقه، أن الأمر أصبح مكشوفا الآن، وأن هناك مصالح كبرى.



وأعاد نجل الرئيس الأمريكي نشر تقرير لموقع "كونسرفاتيف رفيو"، تحت عنوان "الكثير من محللي سي إن إن للأمن القومي لديهم علاقات سرية مع نظام قطر القمعي".