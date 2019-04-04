انت الان تتابع مقتل وإصابة 17 طالبا إثر انفجار قذيفة حوثية بصنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انفجار - أرشيفية
قتل 3 طلاب وأصيب 14 آخرون، إثر انفجار قذيفة مضادة للطيران من مخلفات ميليشيات الحوثي، في أثناء اللعب بها داخل فصل دراسي بإحدى مدارس همدان، شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء. ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مصادر محلية قولها: "إن أحد طلاب المدرسة، بينما كان ذاهبا لمدرسته في بيت دوة، وجد في الطريق قذيفة مضادة للطيران، فحملها ودخل بها الصف الذي يدرس فيه". وأضافت المصادر أن الطالب قام باللعب بالقذيفة داخل الفصل، ما أدى إلى انفجارها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة صنعاء، وبعضهم في حالة خطرة.
وأوضحت أن القذيفة من مخلفات الحرب الحوثية التي كانت تستخدمها كذخيرة خاصة بمضادات الطيران، وتطلقها بشكل عشوائي في سماء صنعاء ومحيطها. يذكر أن مخلفات حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال. وكانت القوات الحكومية الشرعية اليمنية قد واصلت التقدم
وأوضحت أن القذيفة من مخلفات الحرب الحوثية التي كانت تستخدمها كذخيرة خاصة بمضادات الطيران، وتطلقها بشكل عشوائي في سماء صنعاء ومحيطها.
يذكر أن مخلفات حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.وكانت القوات الحكومية الشرعية اليمنية قد واصلت التقدم في معاركها ضد ميليشيات الحوثي في مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر عسكرية ميدانية قولها إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مناطق غرب بلدة بني حسن على الشريط الساحلي، منها قرية الطينة الواقعة غرب منطقة بني حسن، وتقدمت باتجاه مزارع الجر. (تفاصيل)
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