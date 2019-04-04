سوريا الديمقراطية: انفجار الرقة سببه لغم من مخلفات داعش

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أن الانفجار الذي وقع في مدينة الرقة السورية سببه لغم من مخلفات تنظيم «داعش»، وليس ناتجا عن هجوم انتحاري.

وصرح رئيس المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، بأن «المعلومات السابقة التي قدمها عن التفجيرات الانتحارية في المدينة، كانت خاطئة».

وذكر أن انفجار اللغم تسبب بسقوط جرحى في المكان.

وكان بالي قد صرح بأن أربعة انتحاريين فجروا أنفسهم في مدينة الرقة.