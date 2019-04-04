السعودية تمنح العراق مليار دولار لمساعدته على التنمية

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

أعلن ماجد القصبي، رئيس وفد السعودية في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، منحة للعراق بمليار دولار، وفق توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس، قال القصبي، وهو وزير التجارة والاستثمار، أن المنحة ستخصص للمساهمة في تنمية العراق.

ويزور اليوم الخميس، وفد اقتصادي سعودي رفيع يرأسه وزير التجارة والاستثمار ويضم 7 وزراء، للعراق، في زيارة تستمر يومين.

وأعلن القصبي، بناء مدينة رياضية لأبناء العراق كهدية من العاهل السعودي، ويمضي العمل قدما فيها في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها.

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كما أعلن افتتاح قنصلية المملكة في بغداد غدا، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبا في عدد من المحافظات العراقية.

وقال الوزير في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، أن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن.

منفذ عرعر الحدودي، هو معبر بين السعودية والعراق، يشهد ارتفاعا في حركة المرور خلال موسم الحج، وذلك لعبور العراقيون إلى السعودية لزيارة مكة المكرمة.

كان منفذ عرعر قد تم إغلاقه عقب غزو العراق للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتحسنت العلاقات بين العراق والسعودية في الفترة الأخيرة، بعد عقود طويلة من التوتر بين الدولتين في أعقاب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.