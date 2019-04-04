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#العمل تعلن عن أول خطوة في برنامج #الإقامة الممتدة للأجانب

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشروع في أول خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب (البطاقة الذهبية)، والذي يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية.

 

ودعت الوزارة بيوت الخبرة والشركات والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين، وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة لاستقطاب المواهب من غير السعوديين.

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وحددت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بـ 32 شهراً، تشمل الإطلاق التجريبي ثم الإطلاق النهائي للبرنامج، لافتة إلى أن أهم الأعمال ضمن خطة التنفيذ موزعة تتضمن: دراسة الوضع الحالي وتقديم النتائج، ووضع قوائم تصنيف للموهوبين، وإضافة خصائص المواهب العالمية المستهدفة ضمن تشريعات برنامج “الإقامة الممتدة”، وبناء واعتماد نموذج الحوكمة وإطار العمل للجهات ذات العلاقة ببرنامج استقطاب الموهوبين.

 

تجدر الإشارة إلى أن برنامج جودة الحياة 2020 الذي أصدره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العام الماضي، يتضمن مبادرة تفعيل برنامج الإقامة الممتدة (البطاقة الذهبية)، والذي يهدف لجذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمي، وتعزيز انخراط الوافدين في ثقافة المملكة وإذكاء وعي المواطنين بقبول الثقافات الأخرى.

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