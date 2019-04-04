شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تتيح ميزة مُيسرة لإطلاق حملات باللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة “تويتر” منصة إعلانية ذاتية الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير طريقة جديدة للدفع عبر بطاقات الائتمان.

جاء ذلك في ظل النمو الذي شهدته القاعدة النشطة للمعلنين من الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية العام. وتساهم طريقة الدفع الجديدة في تسهيل وصول المعلنين بشكل أكثر فعالية إلى الجمهور المستهدف على تويتر باللغة العربية، وذلك بدون الحاجة إلى وجود حد أدنى من الإنفاق أو الاستثمار.

واستخدمت الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدوات الإبداع والاستهداف والقياس على تويتر لتحقيق مجموعة من أهداف العمل، مثل نشر الوعي حول العلامة التجارية وإجراءات الاستجابة المباشرة، بما في ذلك النقرات على الموقع وعدد مشاهدات الفيديو ومرات تثبيت تطبيق الهاتف المحمول.

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وبالإضافة إلى ذلك، فقد سمح التسعير والحملات المستندة إلى الأهداف، الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدفع مقابل الإجراءات التي تتوافق مع أهدافها التسويقية، مما يضمن تحقيق حملاتهم أعلى عائد استثماري ممكن.

وقال بنجامين أمبين، المدير العام في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “شهد الإصدار التجريبي الذي تم أخيراً زيادة كبيرة في استثمارات الإعلانات على تويتر من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات المستقلة وبلغت أعلى قمة لها خلال الربع الأول لعام 2019”.

وأضاف أن أشكال الإعلانات للشركات الصغيرة والمتوسطة سوف توفر سهولة التواصل باللغة العربية مع أهم أصول تويتر المتمثلة بالجمهور الأكثر قيمة. وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموارد ومواد مساعدة ذاتية إلكترونية باللغة العربية، وفي بعض الحالات قنوات دعم مخصصة باللغة العربية.

وقالت ميرفت الواند، مسؤولة الموقع والمسوق الرقمي بجامعة فهد بن سلطان: تمكننا من خلال الإعلان على تويتر من زيادة عدد الطلاب المحتملين بنسبة 52%، الأمر الذي شكل نجاح كبير مقارنة بقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى التي استخدمناها”. كيف تعمل الإعلانات ذاتية الخدمة على تويتر.