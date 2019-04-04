انت الان تتابع الجيش الوطني الليبي يشتبك مع قوات جنوبي طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش الليبي - أرشيفية

في تصعيد جديد، تحركت قوات الجيش الوطني الليبي سرا في الأيام الماضية نحو الغرب، ونشر المكتب الإعلامي التابع للجيش تسجيلات مصورة لقوات تتحرك على طريق ساحلي من بنغازي المدينة الرئيسية في شرق البلاد. وفي المساء أفادت أنباء عن وقوع أول اشتباكات قرب مدينة غريان جنوبي طرابلس بين الجيش الوطني الليبي والقوات المتحالفة مع رئيس وزراء حكومة طرابلس فايز السراج الذي يعول على مجموعات مسلحة تغير ولاءاتها وفقا لمصالحها، بحسب «سكاي نيوز عربية». وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن اشتباكات تدور حاليا في غريان جنوبي طرابلس.

وتمثل المواجهة انتكاسة كبيرة للأمم المتحدة والدول الغربية التي تسعى للتوسط بين السراج وحفتر.ووصف بعض أنصار المشير خليفة حفتر جهود الأمم المتحدة بأنها مضيعة للوقت، داعين إياه لتنفيذ حل عسكري لتوحيد البلاد.وخلال اليوم، كثف الجيش الوطني الليبي ضغوطه على طرابلس وهدد بحملة عسكرية «لتحرير الوطن من الإرهاب».وتزامنت