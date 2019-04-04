انت الان تتابع العاهل السعودي يمنح العراق مدينة رياضية ومليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال القصبي إن السعودية قدمت منحة للعراق بمبلغ مليار دولار أمريكي للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكًا أساسيًا في نهضة العراق. وأعلن القصبي عن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد، الخميس، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

وقال الوزير السعودي في تصريح صحفي، عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، إن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها.وأشار إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.وعقد