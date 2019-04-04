العاهل السعودي يمنح العراق مدينة رياضية ومليار دولار

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أعلن رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال القصبي إن السعودية قدمت منحة للعراق بمبلغ مليار دولار أمريكي للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكًا أساسيًا في نهضة العراق. وأعلن القصبي عن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد، الخميس، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.
وقال الوزير السعودي في تصريح صحفي، عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، إن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها.وأشار إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.وعقد
وقال الوزير السعودي في تصريح صحفي، عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، إن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.
وعقد المجلس التنسيقي السعودي - العراقي اجتماعه الأول مطلع أكتوبر عام 2017 برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون.
ويهدف المجلس المشترك، إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.
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