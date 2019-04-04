فيسبوك يواصل انتهاك خصوصية مستخدميه

أعلن موقع "فيسبوك" التوقف عن مطالبة بعض المستخدمين الجدد إدخال كلمة سر البريد الإلكتروني الخاص بهم بعد انتقادات لاذعة وجهت إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن المستخدمين الجدد الذين اعتبرهم نظام فيسبوك "مصدرا للشك" واجهوا مطالبة من موقع التواصل الاجتماعي بإدخال كلمة سر البريد الإلكتروني حتى يتم التصديق على هوياتهم.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" إن عددا قليلا من المستخدمين فقط من واجهوا هذا الإجراء، وإنه كان مصمما لتوفير اتخاذ خطوة إضافية عند التسجيل للمرة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي.

وزعم أيضا أن "كلمات سر البريد الإلكتروني لا يتم تسجيلها من قبل فيسبوك"، موضحا أن الناس دائما يكون أمامهم خيار مصادقة حساباتهم عبر إرسال كود على البريد الإلكتروني أو الهاتف الشخصي.

وقال المتحدث باسم فيسبوك إن محاولة توفير الوقت على المستخدمين لم يتضمن ولوج فيسبوك إلى البريد الإلكتروني لأي شخص، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء لم يستخدم إلا مع الأشخاص الذين يفتقد بريدهم الإلكتروني بروتوكول (OAuth) وهو تخويل قياسي مفتوح يتيح للجهات الخارجية الوصول إلى بيانات المستخدم بدون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور المستخدم.