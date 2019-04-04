أبل تستعد لعام 2020 بتحديثات متطورة على آيفون

تستعد شركة أبل الأمريكية لخوض غمار المنافسة بقوة أمام شركات الهواتف الذكية الكورية والصينية خلال العام المقبل 2020، حيث لم تشهد الأجيال الأخيرة من هواتف الآيفون iPhone أي تطورات ملحوظة خلال عام 2019، وهو الأمر الذي وحسب موقع digitaltrends.com سوف يختلف بقدوم عام 2020 على مختلف الأصعدة مثل، وفقا للعين الإخبارية.

1- الشاشات

هناك العديد من التحديثات المتوقعة لشاشات هواتف الآيفون iPhone، مثل وجود 3 نسخ مختلفة، النموذج الأصغر منها يحتوي على شاشة بحجم 5.42 بوصة، بينما ستوجد شاشات بقياسات 6.1 و6.7 بوصة بالنسبة للنسخ الأكثر تقدما.

ومع وجود هاتف آيفون إكس أس iPhone XS الحالي على شاشة بقياس 5.8 بوصة يتبعه هاتف آيفون اكس ار iPhone XR بشاشة بحجم 6.1 بوصة وأخيرا شاشة هاتف آيفون اكس اس ماكس iPhone XS Max بحجم 6.5 بوصة، فإن عام 2020 سوف يحدث بعض الفوارق في أحجام الهواتف، خاصة مع إعلان شركة أبل Apple من قبل استخدامها شاشات الأوليد OLED في جميع طرازات هواتفها.

2- الكاميرا

وفقا لتقرير صادر من شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن وجود نظام للكاميرا جديد وقوي ثلاثي العدسات مزود بمستشعر ليزر ثلاثي الأبعاد لزيادة دقة الإدراك العميق داعم للواقع المعزز تنتجه شركة سوني Sony اليابانية، أمر قد يتحول إلى واقع بالنسبة للأجيال الجديدة لهواتف iPhone، بجانب جهاز آيباد iPad Pro المنتظر طرحه في الأسواق بحلول عام 2020.

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ويرتفع سقف التوقعات إلى مستويات أعلى مع تعزيزات الواقع الافتراضي لكاميرات للأجيال المنتظرة من أجهزة وهواتف أبل Apple، فإن عام 2020 قد يشهد إنتاج أبل Apple نظارات الواقع المعزز AR.

3- التصميم الخارجي

اعتماد هواتف الآيفون iPhone لعام 2020 على تقنية الجيل الخامس 5G سوف تفرض العديد من التغييرات الإجبارية التي سوف تجعلها مختلفة عن النسخ الحالية، لتأثير تلك التقنية على المواد المستخدمة في صناعة أجساد الهواتف الخارجية وحجمها، بجانب كبر أحجام بطارياتها.

4- الجيل الخامس

من المرجح أن تعتمد أجهزة الآيفون iPhone الجديدة التي ستدعم بتقنية الجيل الخامس 5G على معالجات Intel، على الرغم من تخلي أبل Apple عن استمرار التعاون من انتل Intel فيما يخص شرائح البلوتوث والإنترنت Wi-Fi اللاسلكي الخاص بها.

أما عن نوع المعالجات التي سوف يتم الاعتماد عليها في هواتف الآيفون iPhone الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G، تشير بعض المعلومات إلى أن شرائح Intel 8161 ستكون الأقرب للاستخدام، على الرغم من عدم الإعلان حتى الآن عن تلك المعالجات.