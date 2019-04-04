دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تطلق الإصدار التجريبي الثاني من Android Q بمميزات أكثر ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت عملاق البحث الإصدار التجريبي الثاني من Android Q الذي تجلب من خلاله مزيد من المميزات لمستخدمي هواتف Pixel، مع دعم الشاشات القابلة للطي.

يأتي الإصدار التجريبي الثاني من Android Q مع مجموعة من المميزات الجديدة التي تشمل فقاعات المهام المتعددة، وهو أسلوب جديد من جوجل لدعم المستخدمين في ميزة المهام المتعددة على شاشات هواتف الأندوريد، أو هواتف Pixel بشكل خاص.

ومن المقرر أن تدعم فقاعات المهام المتعددة المستخدمين في تنشيط التطبيقات وإدارتها في أي مكان على أجهزة الأندوريد، كما يضم الإصدار التجريبي من Android Q محاكاة جديدة في النظام للشاشات القابلة للطي.

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ويمكن لفقاعات المهام المتعددة أن تدعم المستخدم في كلاً من:

تأتي ميزة الفقاعات مدمجة في نظام الإشعارات في Android Q

يمكن للفقاعات أن تظهر في نافذة منبثقة في التطبيقات الأخرى، كما تنتقل مع المستخدم في الصفحات المختلفة.

يمكن للفقاعات أن تدعم التكبير لعرض تفاصيل أكثر عن التطبيقات أو وظائف التطبيقات، كما تغلق الفقاعات بشكل تلقائي في حالة عدم الإستخدام.

تظهر الفقاعات في صورة إشعارات عند إغلاق شاشة الهاتف أو في حالة تشغيل ميزة always-on في الشاشة

تدعم الفقاعات المستخدم في تنشيط وإدارة تطبيق أو إتخاذ إجراءات داخل تطبيق محدد دون الحاجة للخروج من التطبيق أو النشاط الحالي للمستخدم.

يمكن لفقاعات المهام المتعددة أن تدعم المستخدم في الإنتقال بالتطبيق النشط إلى واجهات الهاتف المختلفة، دون أن تؤثر على نشاط المستخدم على الهاتف.

تدعم فقاعات المهام المتعددة المستخدمين على الوجه الأمثل في المراسلة النشطة على الهاتف، حيث لا تنقطع المراسلة أثناء إنتقال المستخدم، كما يمكن الوصول إليها والمتابعة في أي وقت من خلال الفقاعات.

كما تعد فقاعات المهام المتعددة أسلوب مميز لعرض التحديثات المستمرة على واجهة الهاتف، من رسائل جديدة، أخبار، مكالمات هاتفية

أيضاً يمكن لفقاعات المهام المتعددة أن تدعم المستخدم في تنشيط سريع لبعض المهام في واجهة المستخدم مثل الملاحظات، الترجمة، أو تعمل كتنبيهات مرئية للمستخدم في واجهة الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تطلق الإصدار التجريبي الثاني من Android Q بمميزات أكثر ظهر على التقنية بلا حدود.