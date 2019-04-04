أخيرا.. واتساب يطلق الميزة التي ينتظرها العالم

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القاهرة – (مصراوي):
أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة قد تحل واحدة من أسوأ المشكلات التي يعاني منها المستخدمون، وهي إضافتهم إلى المجموعات دون موافقتهم.
ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، تسمح الميزة الجديدة، للمستخدمين بتحديد من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات، على غرار ما توفره واتساب لخاصية “آخر ظهور”، و“صورة الملف الشخصي”، و“الحالة”.
ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى “الإعدادات” Settings ثم “الخصوصية” Privacy ثم “المجموعات” Groups، وهناك يمكن للمستخدم تحديد “من يمكنه إضافتي إلى المجموعات”، ليختار من بين 3 خيارات: “الجميع” Everyone أو “جهات اتصالي” My contacts أو “لا أحد” Nobody.
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هالة صدقي تفجر مفاجأة عن الفيديو المسيء الذي فتح النار عليها
كشفت الفنانة هالة صدقي قصة الفيديو المسيء المنسوب لها الذي وضعها في موقف لا تحسد عليه، مؤكدة للجميع أنها تعرضت لمكيدة وأن المقطع المنتشر ليس بصوتها. صور هالة صدقي بملامح متغيرة تماماً في أحدث ظهور: ماذا أغضب الجمهور؟ 7awi 1 صور هالة صدقي بملامح متغيرة تماماً في أحدث ظهور: ماذا أغضب الجمهور؟ شاهدي أيضاً: صور هالة صدقي بملامح متغيرة تماماً في أحدث ظهور: ماذا أغضب الجمهور؟ هالة صدقي تحدثت مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، نافية تماماً أن تكون هي من فعلت هذا الأمر المسيء، مشيرة إلى أن المقطع المتداول ليس لها، فهي نشرت الفيديو على صفحتها من كواليس التصوير دون صوت، ولكنها فوجئت بأن هناك من قلد صوتها عليه، وحمله على حسابها. وأضافت هالة صدقي أنها استحالة أن تهين أي شخص من الوسط الفني، وفي حالة قيامها بهذا التصرف فهي تهين نفسها في الأساس لأنها منهم. هالة صدقي توجه رسالة للشخص الذي ورطها في الفيديو المسيء 7awi 1 هالة صدقي توجه رسالة للشخص الذي ورطها في الفيديو المسيء وتابعت هالة صدقي حديثها بأنها توجهت إلى مباحث الانترنت، من أجل معرفة كيف استطاع شخص تحميل مقطع فيديو على حسابها، فتبين أنه موجود خارج مصر وبالتالي يصعب القبض عليه. وتعود الواقعة، عندما تم نشر فيديو عبر حساب هالة صدقي على انستقرام، يظهر فيه مجموعة من العاملين في كواليس مسلسلها "بركة"، ويوجد تعليق بصوت مشابه لها وهي توجه إهانات مثل وصفهم "بالجرابيع والحثالة" إلى جانب ألفاظ خارجة. وبعد الضجة التي حدثت على إثر الفيديو، حذفت هالة صدقي المقطع من حسابها سريعاً، وأكدت لمتابعيها أن هناك شخص يقلد صوتها هو المتسبب في الأمر. المزيد: سمية الخشاب تواصل إحراجها لأحمد سعد بتصريحات نارية جديدة فيديو غيرة مي عمر على زوجها محمد سامي تدفعها لهذا التصرف المتهور سهير رمزي تكشف سبب خلعها للحجاب نهائياً وتهاجم مكياج أمل حجازي علناً! انفعال رانيا يوسف بعد إحراج مهيرة عبد العزيز لها بسبب فستانها الشهير تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو طريقة عمل لفائف الكوسة بحشو السمك.. وصفة صحية لرجيم الكيتو
إذا كنتِ تتبعين نظام رجيم الكيتو وتبحثين عن وصفات صحية جديدة تساعدك على إنقاص وزنك الزائد بشكل آمن وكذلك الاستمتاع بوصفات شهية بطعم لذيذ، فعليك أن تجربي لفائف الكوسة بحشو السمك. فيديو طريقة عمل سلطة الجمبري.. اكتشفي أسرار الوصفة الأصلية! 7awi 1 فيديو طريقة عمل سلطة الجمبري.. اكتشفي أسرار الوصفة الأصلية! شاهدي أيضاً: فيديو طريقة عمل سلطة الجمبري.. اكتشفي أسرار الوصفة الأصلية! مبدئياً، اختاري سمكة متوسطة الحجم من النوع المفضل لكِ، ثم قومي بتنظيفها وتقطيعها إلى شرائح صغيرة، ثم اقليها في القليل من الزيت أو الزبد مع التوابل والبصل والسبانخ. الآن، قطعي الكوسة إلى شرائح طويلة رفيعة، ثم احشيها بالسمك على شكل لفائف، ورتبيها في صينية الفرن، ثم اسكبي عليها القليل من صوص الطماطم المتبل وجبن الموتزاريلا وضعيها داخل الفرن لمدة ربع ساعة على نار متوسطة. تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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