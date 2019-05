أخيرا.. واتساب يطلق الميزة التي ينتظرها العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

القاهرة – (مصراوي):

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة قد تحل واحدة من أسوأ المشكلات التي يعاني منها المستخدمون، وهي إضافتهم إلى المجموعات دون موافقتهم.

ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، تسمح الميزة الجديدة، للمستخدمين بتحديد من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات، على غرار ما توفره واتساب لخاصية “آخر ظهور”، و“صورة الملف الشخصي”، و“الحالة”.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى “الإعدادات” Settings ثم “الخصوصية” Privacy ثم “المجموعات” Groups، وهناك يمكن للمستخدم تحديد “من يمكنه إضافتي إلى المجموعات”، ليختار من بين 3 خيارات: “الجميع” Everyone أو “جهات اتصالي” My contacts أو “لا أحد” Nobody.

