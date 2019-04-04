دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تُحدّث تطبيقها Clips بدعمه تأثيرات وملصقات جديدة وأكثر

قبل نحو عامين من الآن أعلنت شركة آبل عن تطبيقها الجديد Clips لصناعة الفيديو، مُستنسِخ في ذلك مزايا متعددة من تطبيقات شهيرة مثل سناب شات، انستغرام، فاين، بريزما وغيرها، اليوم أتاحت الشركة تحديث جديد لتطبيقها هذا، وأضافت معه بعض المزايا الجديدة التي تجعله أقرب إلى أن يصبح تطبيقًا لتحرير الفيديو من على الأجهزة المحمولة.

ولعل أبرز هذه الإضافات، دعم التطبيق الآن إضافة مقاطع صوتية مخصصة مباشرة إلى مقاطع الفيديو مع التي تم إنشاؤها في GarageBand وتطبيقات الموسيقى الأخرى، حيث في السابق، كان هناك تقييد بمقاطع ومسارات صوتية من iTunes.

أيضًا، وفّر تحديث Clips القدرة على مشاركة المشاريع من خلال AirDrop أو البريد الإلكتروني وحفظها في الملفات، بالإضافة إلى تقديم المزيد من إضافات المشاركة للتحميل إلى الخدمات السحابية الأخرى، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث هناك تأثيرات جديدة تتعلق بكاميرا الفيديو، وتحديدًا تأثير التصوير الذي يعود لزمن التسعينات، مع إضافة ثلاث عناوين “Live” جديدة.

وحصلت ميزة التسميات التوضيحية على تحسين كبير، حيث باستطاعة المستخدم الآن اختيار ظهور كلماتهم دفعة واحدة كنص ثابت، أو كنص متحرك، مع إبراز كل كلمة أثناء نطقها، فضلًا عن إضافة عدد جديد من الملصقات والقدرة والقدرة على تكرار المشاريع وإعادة تسميته وغيره العديد من الإضافات الجديدة الأخرى، أخيرًا تحديث تطبيق Clips متاح الآن على صفحة التطبيق من على متجر آب ستور، لتحميله انتقل الى هنا.

التدوينة آبل تُحدّث تطبيقها Clips بدعمه تأثيرات وملصقات جديدة وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.