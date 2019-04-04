سم هذا العنكبوت.. ينقذ مرضى السكتة الدماغية

دبي - بواسطة محمد فارس © العنكبوت القمعي العنكبوت القمعي

اكتشف علماء أستراليون أن سم عنكبوت خطير ربما يساعد في علاج مرضى السكتة الدماغية.

ووفقا لبي بي سي، وجد العلماء المتخصصون في الكيمياء الحيوية أن هذا السم يعطي فرصا أفضل للبقاء على قيد الحياة.

ويقول العلماء إن سم العنكبوت ذي الشبكة القمعية، وهو من العناكب القاتلة يوجد في جزيرة فريرز الأسترالية، يحتوي على جزيء يساعد في وقف تأثير السكتة الدماغية على المخ.

وبحسب الاستاذ الجامعي جلين كينج، وهو من جامعة كوينزلاند، فإن العقار الجديد يمكن أن يستخدمه المسعفون بسهولة خلال دقائق لحماية الدماغ.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن البدء في علاج السكتة الدماغية بشكل فعال إلا بعد وصول المريض إلى المستشفى.