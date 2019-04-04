دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تسريب صور هاتف من موتورولا بأربع كاميرات خلفية

أصبحت الكاميرا الشيء الأكثر منافسة بين الهواتف الذكية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أن المعالجات والشاشات والبطاريات شبيهة إلى حدٍ ما مع أغلب الهواتف وفئاتها. وهذا الأمر انجرت له موتورولا على ما يبدو بتصميم هاتف مع أربع كاميرات خلفية وكاميرا أحادية في الأمام بحسب تسريبات لصور الهاتف نشرها موقع CashKaro.

كما أن الهاتف سيحمل شاشة كاملة مع نتوء قطرة الماء بالأعلى بقياس 6.2 بوصة، وستدعم بصمة الأصبع المدمجة في الشاشة، فيما سيحمل هيكل الهاتف منفذ USB C ومنفذ سماعات 3.5.

لا توجد المزيد من المعلومات حول الهاتف القادم من موتورولا حتى الآن، لكن يبدو أن الشركة تسير على طريقة نوكيا لإعادة نفسها للواجهة مجددًا مع تطوير كاميرا قوية كما فعلت نظيرتها مع هاتف نوكيا 9 الشهر الماضي.

التدوينة تسريب صور لهاتف من موتورولا بأربع كاميرات خلفية ظهرت أولاً على عالم التقنية.