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كشفت شركة PrismLensFX عن مجموعة من فلاتر العدسات الاعتيادية ولكن لغايات جديدة وغير مألوفة، تعمل هذه الفلاتر عن طريق تركيبها على العدسات لكي تنتج العديد من المؤثرات السينمائية الإبداعية والانعكاسات الضوئية أثناء التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو.
© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية
شاهد الفيديو التالي من PrismLensFX والذي يوضح التأثيرات التي من الممكن أن تحصل عليها عند استخدامك لهذه الفلاتر ثم تابع القراءة…
يعد وضع الفلاتر أمام عدسة الكاميرا طريقة شائعة لإضافة مظهر جميل وواقعي إلى الصور، تساعد مجموعة الفلاتر الجديدة في PrismLensFX على تسهيل إعادة إنتاج هذه المؤثرات.
© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية
هذه الفلاتر الثلاثة قياس 77 ملم “متغيرة” حيث يمكنك تدويرها على العدسة لضبط الشكل والتأثير الناتج، يوصى باستخدامها على عدسات برايم قياس 50 ملم عند فتحات f / 1.4 أو f / 2 أو f / 2.8 واكبر او للحصول على افضل النتائج ينصح استخدامها مع عدسات زوم .
تم تصميم فلاتر Prism لانتاج التوهجات الضوئية “المذهلة” وتأثيرات بوكه.
© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية
يقوم الفلتر الفلوري لإنتاج تسريبات ضوئية وخطية مثل الموجودة في عدسات أنامورفيك.
© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية
فلتر Split Glass لإنتاج تسرب الضوء وتأثيرات كسورية.
© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية * سعر مجموعة فلاتر PrismLensFX
سعر كل فلتر من هذه الفلاتر يبلغ 75$ دولار أمريكي أي ما يعادل: 275 درهم اماراتي / 280 ريال سعودي / 20 دينار كويتي / 275 ريال قطري / 1,300 جنيه مصري.
© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية
أو بإمكانك الحصول عليها كمجموعة بسعر 195 دولار أمريكي أي ما يعادل: 715 درهم اماراتي / 730 ريال سعودي / 60 دينار كويتي / 710 ريال قطري / 3,380 جنيه مصري، وسيبدأ شحنها من منتصف إلى أواخر شهر أبريل من هذا العام.
© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية
ما رأيك بهذه الفلاتر الجديدة؟ هل ترى أنها مفيدة عند تصوير الفيديو أو التصوير الثابت؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات أسفل المقال، ولا تنسى زيارة موقعنا باستمرار للإطلاع
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هذا الموضوع PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية ظهر أولاً على Creative School Arabia.المزيد:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.