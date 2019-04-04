دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية

كشفت شركة PrismLensFX عن مجموعة من فلاتر العدسات الاعتيادية ولكن لغايات جديدة وغير مألوفة، تعمل هذه الفلاتر عن طريق تركيبها على العدسات لكي تنتج العديد من المؤثرات السينمائية الإبداعية والانعكاسات الضوئية أثناء التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو.

© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية

شاهد الفيديو التالي من PrismLensFX والذي يوضح التأثيرات التي من الممكن أن تحصل عليها عند استخدامك لهذه الفلاتر ثم تابع القراءة…

يعد وضع الفلاتر أمام عدسة الكاميرا طريقة شائعة لإضافة مظهر جميل وواقعي إلى الصور، تساعد مجموعة الفلاتر الجديدة في PrismLensFX على تسهيل إعادة إنتاج هذه المؤثرات.

© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية

هذه الفلاتر الثلاثة قياس 77 ملم “متغيرة” حيث يمكنك تدويرها على العدسة لضبط الشكل والتأثير الناتج، يوصى باستخدامها على عدسات برايم قياس 50 ملم عند فتحات f / 1.4 أو f / 2 أو f / 2.8 واكبر او للحصول على افضل النتائج ينصح استخدامها مع عدسات زوم .

تم تصميم فلاتر Prism لانتاج التوهجات الضوئية “المذهلة” وتأثيرات بوكه.

© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية

يقوم الفلتر الفلوري لإنتاج تسريبات ضوئية وخطية مثل الموجودة في عدسات أنامورفيك.

© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية

فلتر Split Glass لإنتاج تسرب الضوء وتأثيرات كسورية.

© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية * سعر مجموعة فلاتر PrismLensFX

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سعر كل فلتر من هذه الفلاتر يبلغ 75$ دولار أمريكي أي ما يعادل: 275 درهم اماراتي / 280 ريال سعودي / 20 دينار كويتي / 275 ريال قطري / 1,300 جنيه مصري.

© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية

أو بإمكانك الحصول عليها كمجموعة بسعر 195 دولار أمريكي أي ما يعادل: 715 درهم اماراتي / 730 ريال سعودي / 60 دينار كويتي / 710 ريال قطري / 3,380 جنيه مصري، وسيبدأ شحنها من منتصف إلى أواخر شهر أبريل من هذا العام.

© alqiyady PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية

ما رأيك بهذه الفلاتر الجديدة؟ هل ترى أنها مفيدة عند تصوير الفيديو أو التصوير الثابت؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات أسفل المقال، ولا تنسى زيارة موقعنا باستمرار للإطلاع

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هذا الموضوع PrismLensFX تطلق مجموعة فلاتر تصوير للتأثيرات السينمائية ظهر أولاً على Creative School Arabia.المزيد:

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