على الرغم من قلة الحاجة إلى ضوء LED للإشعارات هذه الأيام على الهواتف المحمولة، إلّا أن البعض لم يُعجبه إزالة هذه الخاصية على هواتف سامسونج جالاكسي أس 10 “Galaxy S10″، ولكن مع التطبيقات كل شيء مُمكِن، حيث قام أحد المطورين بإنشاء تطبيق يحمل اسم Holey Light من شأنه يُوفّر إشعارات LED على جالاكسي اس 10.
فيما يخص كيفية عمل التطبيق، فهو شبيه للتطبيق الجديد الآخر Energy Ring، ولكن بدلًا من عرض حالة البطارية حول عدسة الكاميرا الأمامية، سيقوم تطبيق Holey Light بالوميض فور وصول أحد الإشعارات، وأشار مُطوّر التطبيق أنه سيعمل مع جيمع أجهزة جالاكسي أس 10 بما في ذلك S10e.
أخيرًا وبسبب الحدود التي يفرضها أندرويد، لن يظهر الضوء عند قفل وإيقاف تشغيل الشاشة، إن كنت من المهتمين يمكنك الحصول على تطبيق Holey Light بتحميله مجّانًا وبشكل كامل على متجر قوقل بلاي.
التدوينة تطبيق Holey Light الجديد يُعيد ضوء الإشعارات لهاتف جالاكسي S10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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