الخارجية السورية: ما يمارس على فنزويلا خبرناه في سوريا طيلة ثماني سنوات

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وقال المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع نطيره الفنزويلي في دمشق، "ما يمارس على فنزويلا خبرناه في سوريا طيلة ثماني سنوات".

وأضاف المعلم قائلا "نحن في سوريا راهنا على صمود شعبنا وشجاعة قواتنا المسلحة لذلك صمدنا طيلة السنوات الثمانية الماضية ونحن نتطلع لنصر قريب".

وبشأن الجامعة العربية علق وليد المعلم قائلا "اذا استفتينا الشعب السوري سنجده لا يريد هذه الجامعة".