أبو ردينة: تصريحات نتنياهو تكشف حجم مؤامرة "صفقة القرن" على العرب وفلسطين

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الخميس، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن زعماء عرب رفضوا تولي مسؤولية قطاع غزة، بعد احتلاله، تظهر "حجم مؤامرة خطة السلام الأمريكية المرتقبة (صفقة القرن)، على الدول العربية وفلسطين.

وأضاف أبو ردينة في بيان وصل وكالة الخليج 365:" هذا ما حذر منه الرئيس محمود عباس باستمرار، ولذلك كان رفضه التنازل عن القدس هو حجر الزاوية لحماية المصالح الوطنية الفلسطينية والقومية العربية".

وخاطب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس قائلا:" على حماس أن تعي تماماً ما يخطط لها لتكون جزءاً من صفقة القرن، مقابل تهويد القدس، وتصفية الهوية الفلسطينية، والتنازل عن الحرية والاستقلال".

وجدد الناطق باسم الرئاسة موقف القيادة الفلسطينية المتمثل بـ "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا دولة بدون القدس".

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وقال نتنياهو، الخميس، إنه عرض على عدد من القادة العرب، تولي المسؤولية عن القطاع بعد احتلاله، ولكنهم رفضوا ذلك.

ولم يكشف نتنياهو عن أسماء القادة العرب، الذين قدم لهم هذا العرض.

و"صفقة القرن"، خطة سلام تعمل عليها إدارة ترامب، لو تعلنها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.



وتقول الرئاسة الفلسطينية إن الخطة الأمريكية تهدف لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، والسيطرة على غالبية الضفة الغربية ومنح سكانها حكما ذاتيا.

بدورها، تنفي حركة حماس، قبولها خطة "صفقة القرن"، وتدعو إلى محاربتها وإفشالها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.