متحدث أممي: غوتيريش بحث احتجاز موظف أممي في تونس

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، ناقش مع المسؤولين التونسيين، موضوع احتجاز الخبير الأممي المنصف قرطاس، خلال زيارته تونس، الأحد والإثنين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

ولفت دوغريك، أن الموظف الأممي "مشمول باتفاقية الأمم المتحدة وحصانتها المعتمدة عام 1946".

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وأردف "مازالت الاتصالات مستمرة مع المسؤولين التونسيين لمعرفة أسباب وظروف احتجاز قرطاس".

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، توقيف مسؤول في الأمم المتحدة مكلّف بمهام في ليبيا، وسط أنباء عن تفكيك شبكة تجسس، وصفت بـ"الخطيرة" في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رجال أمن أوقفوا المسؤول الأممي، وهو الباحث والخبير التونسي في الإعلام والأمن، المنصف قرطاس، في مطار تونس قرطاج الدولي، ليلة الثلاثاء، قادمًا من العاصمة الإيطالية روما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.