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رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس وأعضاء الوفد الاقتصادي السعودي

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

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وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم 7 وزراء، وعدداً من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية وكبرى الشركات الخاصة قد وصل بغداد مساء أمس في زيارة رسمية للعراق تستمر يومين.

 

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