شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس وأعضاء الوفد الاقتصادي السعودي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم 7 وزراء، وعدداً من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية وكبرى الشركات الخاصة قد وصل بغداد مساء أمس في زيارة رسمية للعراق تستمر يومين.
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