متحدث الجيش الليبي يكشف تحركاته غربا ضد الإرهاب

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اللواء أحمد المسماري

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الأربعاء، أنه يستعد للتقدم نحو غرب ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس، من أجل «تطهيره من الإرهابيين والمرتزقة». ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، قوله إن «الاستعدادات» لشن الهجوم «شارفت على الانتهاء». وفي اتصال مع «سكاي نيوز عربية»، أكد المسماري أن الجيش الوطني الليبي أعلن النفير العام بعد صدور أوامر من قيادته لمحاربة الإرهاب والجريمة والخارجين على القانون.

وقال المسماري إن وحدات الجيش تتقدم وتنتقل إلى المنطقة الغربية، ودخلت في اشتباك مع مجموعات مسلحة في جبل غريان.المسماري أكد أيضا أن ثمانية ألوية أصبحت تحتشد في الجفرة، وأن قوات الجيش ستنتقل إلى مناطق مشرفة على ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.وكان مكتب الإعلام التابع للجيش الوطني الليبي قد نشر في وقت سابق