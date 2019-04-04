انت الان تتابع أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد استقالة بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نور الدين بدوي
عقدت الحكومة الجزائرية الجديدة، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لها برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، درست خلاله وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الحكومة الجديدة وقعت مشروع مرسوم تنفيذي يخص الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، وآخر يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية. كما أقر الاجتماع الأول للحكومة اعتماد الشفافية في منح الإعلانات التجارية العمومية دون إقصاء وتمييز بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وتعهدت الحكومة الجديدة بـ«دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني، بالإضافة إلى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها». وطالب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وداع إلى
وتعهدت الحكومة الجديدة بـ«دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني، بالإضافة إلى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها».
وطالب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وداع إلى الشعب الجزائري، المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبه بكلمة أو فعل، قائلا: "يعلم الله أنني كنت صادقا ومخلصا خلال عشرين سنة".
وأضاف بوتفليقة، "أعمالي خلال 20 سنة لم تكن معصومة من الخطأ والزلل.. وأطلب منكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا". وتابع، "أطلب منكم أن تظلوا موفين الاحتفاء والتبجيل لمن قضوا نحبهم من شهداء حرب التحرير".(التفاصيل)
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