الاقتصاد والإرهاب.. أزمات تواجه الجزائر بعد بوتفليقة

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بعد أن تقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقالته مساء أمس الثلاثاء، بعد أسابيع من المظاهرات، تعهد قادة الحراك باستمرار احتجاجاتهم، فماذا ينتظر البلاد بعد ذلك؟

صفحة جديدة في تاريخ الجزائر الغني بالبطولات، سطرها ملايين الجزائريين الذين خرجوا في شوارع البلاد، في مظاهرات استمرت لشهرين، اعتراضا على إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية، للفوز بعهدة خامسة، إلا أنه اضطر في النهاية إلى التراجع، وقدم استقالته مساء أمس الثلاثاء، للمجلس الدستوري، بعد 20 عاما في السلطة، إلا أن الأمر لن ينتهي هنا، فالجزائر ما يزال أمامها طريق طويل، مليء بالتحديات الاقتصادية والسياسية، والأمنية، عليها أن تسلكه.

اقتصاد منهك مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تقول إن العقبة الأولى التي تواجه جزائر ما بعد بوتفليقة هي الحالة غير المستقرة للاقتصاد، حيث تمثل عائدات تصدير النفط والغاز، ثلث الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، التي تشغل المحروقات أكثر من 90% من صادراتها. وعلى الرغم من اعتراف السلطات في السنوات الأخيرة بضرورة

اقتصاد منهك

مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تقول إن العقبة الأولى التي تواجه جزائر ما بعد بوتفليقة هي الحالة غير المستقرة للاقتصاد، حيث تمثل عائدات تصدير النفط والغاز، ثلث الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، التي تشغل المحروقات أكثر من 90% من صادراتها.

وعلى الرغم من اعتراف السلطات في السنوات الأخيرة بضرورة تنويع مصادر الدخل، لا سيما منذ الانكماش العالمي في أسعار النفط في عام 2014، إلا أن الجهود المبذولة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجهت العديد من العقبات.

فعلى الرغم من أن الحكومة حاولت تشجيع الاستثمار الأجنبي، فإن بيئة الأعمال لا تزال غير جاذبة للشركات الدولية، خاصة بعد الهجوم الذي شنه متطرفون على حقل "عين أميناس" للغاز الطبيعي، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 عاملاً أجنبياً في عام 2013.

كما عانت شركة الطاقة الحكومية "سوناطراك"، من العديد من الأزمات القانونية، بسبب العديد من فضائح الفساد التي تورط فيها مسؤولون في الشركة، وأدت لتغيير العديد من قيادتها.

بالإضافة لذلك أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوف أخرى بشأن الاقتصاد الجزائري، حيث تضاءل احتياطي النقد الأجنبي، وزاد الدين العام، وما زالت نسب البطالة مرتفعة.

وفي الوقت نفسه، تسبب الانكماش الاقتصادي في الإضرار بالعديد من السكان الأكثر فقرا، فعلى الرغم من الاستثمارات الحكومية الضخمة في الإسكان العام، فقد أدت الهجرة الكثيفة إلى المناطق الحضرية إلى نقص المساكن.

ويعاني قطاعا الصحة والتعليم من نقص شديد في الموارد، وهو ما كان واضحا بشدة بمشاركة الأطباء والطلاب في الاحتجاجات، أضف إلى ذلك تدهور الظروف المعيشية التي أدت إلى زيادة نسبة الهجرة خارج البلاد، وخاصة بين الشباب.

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لذا ستتطلب الإصلاحات الاقتصادية وجود قيادة حازمة، إلا أنه من غير المرجح حدوث ذلك، لأن هذه القضايا لا تمثل أولوية وسط التوترات السياسية القائمة.

وحدة الحراك الشعبي

تقول المجلة الأمريكية إن هناك خطرا آخر محتملا يواجه الجزائر وهو توحد حركة الاحتجاج وسط فراغ السلطة الذي تشهد البلاد، حيث كانت هناك عدة علامات على الخلاف داخل الحركة حول خريطة طريق انتقالية مناسبة.

فعندما أصدرت مجموعة من النشطاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير" بيانًا في أواخر مارس، تم رفضه من قِبل العديد المتظاهرين الذين كانوا يشتبهون في وقوف جماعات إسلامية خلفه.

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وتفتقر الحركة أيضًا إلى وجود قائد واضح، فعلى سبيل المثال، طرح بوتفليقة تعيين الأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي الجزائري الذي عمل كوسيط للأمم المتحدة في سوريا بين عامي 2012 و 2014، لقيادة "المؤتمر الوطني"، لكن الكثيرين يعتبرونه جزءًا من الحرس القديم.

في الوقت نفسه، يحظى المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، بمصداقية داخل الحركة الاحتجاجية، لكنه يريد أن تأتي القيادة الجديدة من شباب البلاد.

قد يكون عدم وجود قيادة موحدة للحراك الشعبي ميزة لها؛ وهو الموقف نفسه الذي مرت به الثورة في تونس عام 2011.

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إلا أن الخلافات بين القيادات التقليدية، قد تجعل البلاد عرضة للتنافس من أجل الاستيلاء على السلطة، وعلى الرغم من أن العديد من قادة الحركة قد طالبوا الجيش بالامتناع عن التدخل في الأزمة، فقد طلب البعض منه أن يفعل ذلك، بالنظر إلى الاحترام العالي الذي لا تزال تحظى به المؤسسة.

التدخل الخارجي

أكدت روسيا في بيانها حول استقالة بوتفليقة أن "الوضع في الجزائر يعتبر شأنا داخليا جزائريا ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي".

إلا أن المجلة الأمريكية ترى أن روسيا هي نفسها التي تمثل خطر التدخل الأجنبي، حيث أعادت موسكو تأكيد نفوذها تدريجيا في شمال إفريقيا، وسعت على وجه التحديد إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، بما في ذلك التعاون في قطاع الطاقة وتجارة الأسلحة.

وعادة ما ينطوي هذا على مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن تحت حكم بوتفليقة والجيش، حيث حاول الكرملين الدفاع عن بوتفليقة، وربطت بين المعارضة والحركات الإسلامية.

ففي مارس الماضي، قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الاحتجاجات في الجزائر وما سماه محاولات زعزعة استقرار البلاد.

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الإرهاب

عانت الجزائر من الإرهاب لسنوات عديدة في التسعينيات من القرن الماضي، وراح ضحيته أكثر من 150 ألف مواطن، في الفترة التي أطلق عليها "العشرية السوداء".

والآن، مع سقوط بوتفليقة، الذي لعب دورا كبيرا في وقف سيل الدم، تواصل الجماعات المتطرفة، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجماعات التابعة لتنظيم "داعش"، العمل بالقرب من الحدود الجزائرية.

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أنه على الرغم من أن الجزائر زادت الإنفاق الدفاعي في السنوات الأخيرة وشاركت في العديد من الأنشطة العسكرية لمكافحة هذا التهديد، فإن عدم اليقين الذي يواجه دور القوات المسلحة في قيادة البلاد قد يشجع الجماعات المتطرفة على الدخول في البلاد.