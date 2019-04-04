مواطن ينقذ طفلا من الموت بمكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

نجح المواطن في إنقاذ حياة طفل من موت محقق بمكة المكرمة، بعد أن سقط الطفل في مسبح بأحد المتنزهات وكاد أن يموت غرقا.

وروي المواطن سالم الشيباني أنه خلال إحدى زياراته لمكة المكرمة، استوقفه مجموعة من الشباب والشابات يقدمون شرحا لعملية الإنعاش القلبي الرئوي، وطلبوا منه الاستماع لما يقدمونه فاعتذر في البداية قبل أن يعود إليهم مرة أخرى ويستقبله أحدهم ويشرح له أهمية هذه العملية في إنقاذ حياة إنسان.

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وأضاف أنه بعد تلقيه المحاضرة بحوالي أسبوع، وخلال وجوده في أحد المتنزهات، سمع أصوات ضراخ واستغاثة، فهرع إلى مكان الصوت، ليجد طفلا سقط في مسبح المياه ويقول أهله إنه “مات”.

وتذكر الشيباني ما تعلمه في محاضرة الإنعاش القلبي، وبدأ إجراء عملية الإنعاش القلبي والرئوي للطفل، حسب ما تلقاه في تلك المحاضرة، وبعد عدة محاولات، عاد التنفس إلى الطفل، واستقرت نبضات قلبه.

وبعد 10 أيام، كما قال الشيباني، اتصل عليه والد الطفل ليزف إليه البشرى بسلامة الطفل وخروجه من المستشفى، مشيرا إلى أنه كتب قصته ليوصل رسالة للمجتمع بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وكيف أنها من الممكن أن تنقذ حياة إنسان.