العاهل الأردني يأمر بتأمين منزل لعائلة طفلة قتيلة أثارت الرأي العام

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters العاهل الأردني الملك عبدالله الثانيالعاهل الأردني يأمر بتأمين منزل لعائلة طفلة قتيلة أثارت الرأي العام

أوعز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتأمين منزل لعائلة الطفلة نيبال أبو دية، التي ذهبت ضحية جريمة بشعة أثارت الرأي العام الأردني.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، خلال زيارتها، اليوم الأربعاء، منزل عائلة أبو دية في مدينة الزرقاء، لتأدية واجب العزاء إن الملك عبدالله "أوعز بتأمين مسكن للعائلة من خلال برنامج الشراء"، كما أبلغت الوزيرة العائلة أن "الوزارة من خلال صندوق المعونة الوطنية ستقدم كامل الدعم لوالد الطفلة نظرا لوضعه الصحي".

وذكرت الوزيرة أنّ "العائلة لها أن تختار المنطقة التي ترغب بشراء السكن فيها".

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وقد عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية، السبت الماضي، على جثة الطفلة نيبال بعد أيام من فقدانها، في ملجأ تابع لبناية سكنية.

وبعد التحري ألقي القبض على قاتل الطفلة وهو قاصر بعد أن قادت التحقيقات إلى تحديد هويته، واعترف بارتكاب الجريمة، وكشف تقرير الطب الشرعي أن "الوفاة ناتجة عن تهتك الدماغ ونزف دموي في أغشيته نتجا عن كسور في عظام الجمجمة، وهذه الإصابات نتجت عن الارتطام بجسم صلب، ولا آثار لأي إصابات أخرى في باقي الجسم".

المصدر: الغد الأردني