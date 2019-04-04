الجيش اللبناني يتسلم طائرات دون طيار في إطار المساعدات الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن الجيش اللبناني تسلمه 6 طائرات من دون طيار، لصالح القوات الجوية اللبنانية، وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية المقررة للقوات المسلحة اللبنانية، وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، أن قيمة الطائرات تبلغ حوالي 11 مليون دولار، وأنها وصلت عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي (بيروت) حيث جرى التسليم بحضور عدد من ضباط الجيش وممثلين عن السفارة الأمريكية في لبنان.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبناني، حيث تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد وأنشطة التدريب بين الدول الغربية والعربية، لتعزيز قدرات الجيش ورفع كفاءته القتالية، خاصة في ظل الحرب ضد الإرهاب والنزاعات الإقليمية التي تحيط بلبنان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته إلى لبنان في شهر مارس الماضي، استمرار بلاده في تقديم الدعم والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة اللبنانية بوصفها "شريكا استراتيجيا في محاربة الإرهاب"، وكثفت الولايات المتحدة في الشهور الأخيرة من وتيرة المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى الجيش اللبناني، حيث تسلم الجيش في شهر فبراير الماضي شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر، تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار، وتمثل مكونا رئيسيا لطائرات (سوبر توكانو) الحديثة والتي سبق للولايات المتحدة تقديمها إلى القوات الجوية اللبنانية، وتستخدم في الأغراض القتالية والاستطلاع.

وسبق وأعلنت الإدارة الأمريكية التزامها الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من ملياري دولار "في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني".