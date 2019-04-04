بالصور.. وصول وفد سعودي كبير لبغداد

وصل مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد وفد اقتصادي سعودي كبير برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي.
ويتألف الوفد السعودي من 100 شخصية بينها تسعة وزراء بالإضافة إلى عشرات رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي.facebook
وقال أستاذ الإعلام في جامعة بغداد رعد الكعبي لـRT إن "خطوة السعودية هذه تأتي لسحب البساط الاقتصادي من إيران التي كان لها نفوذ اقتصادي كبير في العراق ومازال هذا النفوذ"، مبيناً أن "هذه الزيارات تؤكد مخاوف السعودية من جنوح العراق عن السوق العربية باتجاه إيران".
وأضاف أن "العراق سيستفيد من هذا الانفتاح السعودي على العراق، وعلى الحكومة العراقية استثماره بما يعزز من مواردها وحركة الاستثمار في البلاد".
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إنه من "المقرر وصول وفد وزاري سعودي إلى بغداد اليوم برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي".
المصدر: RT
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