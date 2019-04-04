ليبيا... قوة حماية طرابلس تنتشر بمناطق عدة غربي البلاد

البيضاء — سبوتنيك. وقالت قوة حماية طرابلس في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه: "تنفيـذا لمخرجـات الاجتماع الأخير والذي ضم كافة القوة العسكرية في المنطقة الغربية ، والقاضي بحماية وتأمين المنطقة الغربية من سرت إلى رأس إجدير، تم فعليـاً البدء في تجمع القوة وتمركزها بالأماكن المكلفة بها".

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية والقائد الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج، في وقت سابق، حالة النفير العام لجميع القوات العسكرية والشرطة في المنطقة الغربية للتصدي لأي تهديدات، منددا بـالتصريحات التي تتحدث عن تطهير المنطقة الغربية وتحرير طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي شرق البلاد.

وقال السراج في بيانه أنه ألتزم "ضبط النفس في السابق تجاه افتعال متعمد للأزمات، لكن أمام هذا الإصرار على تبني هذا النهج العدائي الذي اعتقدنا أننا تجاوزناه، فقد أصدرنا التعليمات وأعلنا النفير العام".

Advertisements

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي في القيادة العامة للجيش الليبي، في وقت سابق، خلال بيان صحفي، بأن قوات الجيش الوطني تتحرك نحو مدن المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الأراضي الليبية من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة الغربية.

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية شرقي البلاد، أفاد يوم أمس الثلاثاء، بأن وحدات من الجيش الليبي تتقدم باتجاه العاصمة طرابلس مشيرا إلى أن القيادة أصدرت تعليمات بدعم غرفة عمليات تحرير طرابلس.