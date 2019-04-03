قطر وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية

الدوحة/ الخليج 365- بحثت قطر وفرنسا، الأربعاء، سبل تعزيز وتطوير العلاقات العسكرية والدفاعية. جاء ذلك خلال لقاء جمع اللواء طيار مبارك بن محمد الكميت الخيارين قائد القوات الجوية القطرية، والفريق جون كريستوف زيمرمان، قائد الدفاع الجوي والعمليات الجوية الفرنسية بالدوحة، وفق وكالة الأنباء الرسمية القطرية. Advertisements وتطرق اللقاء إلى "مناقشة العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها". وفي فبراير/ شباط الماضي، تسلمت قطر الدفعة الأولى من مقاتلات الرافال الفرنسية (العاديات)، بموجب صفقة وقعتها الدوحة مع شركة "داسو" للصناعات الجوية وتقضي بتسليمها 36 مقاتلة. وشهدت السنوات الأخيرة دفعة قوية في العلاقات الثنائية بين الدوحة وباريس، لاسيما منذ زيارة أمير قطر إلى فرنسا في 14 سبتمبر/ أيلول 2017، بأولى جولاته الخارجية منذ بدء الحصار المفروض على بلاده في يونيو/ حزيران من نفس العام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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