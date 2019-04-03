الملك سلمان زار البحرين الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة في الرياض يوم 9 ديسمبر 2018

ذكرت وسائل إعلام سعودية وبحرينية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زار البحرين، الحليف المهم للمملكة، يوم الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وتأتي الزيارة القصيرة بعد يوم من توقيع اتفاقية رسمية بين المنامة والكويت جرى الاتفاق عليها في العام الماضي من أجل تقديم مساعدات مالية لدعم الاقتصاد البحريني في إطار حزمة دعم تعهدت بها دول خليجية.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات معا بتقديم حزمة مساعدات مالية للبحرين بقيمة عشرة مليارات دولار في أكتوبر تشرين الأول الماضي لإنقاذ البلاد من أزمة ديون محتملة.

وقالت البحرين آنذاك إنها تتوقع تلقي ما يصل إلى ملياري دولار بحلول نهاية عام 2018 كجزء من الحزمة التي ستقدم على مدى خمس سنوات.

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وقالت وزارة المالية إنها تلقت دفعات مالية خلال العام الماضي وإنه سيجري الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن حزمة المساعدات خلال العام الحالي.

والتقى الملك سلمان مع عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد المملكة ورئيس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية و“آفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات“.

وتأثرت موارد البحرين المالية بشدة بتراجع أسعار النفط في عام 2014، وهي تسعى جاهدة لخفض الإنفاق الحكومي مع تجنب اندلاع غضب شعبي من اتخاذ إجراءات تقشفية.