معرض فني للوفر أبوظبي على طريق أبوظبي دبي

اسماء السيد - أبوظبي: أعلن متحف اللوفر أبوظبي أن الدورة الثانية من معرض الطريق الفني ستجري في 7 من أبريل المقبل على الطريق من دبي إلى أبوظبي.

وأعلن المتحف أنه سيتم عرض 10 أعمال جديدة من مجموعته، على شكل مجسمات ثلاثية الأبعاد أو لوحات عملاقة على مخرج 11 من دبي إلى أبو ظبي، وسيتمكن السائقون عند المرور باللوحات "من الاستماع إلى شرح مفصّل عنها مدته 30 ثانية" عبر إذاعات شريكة للمتحف.

ودشّن اللوفر أبوظبي الواقع في جزيرة السعديات عند أطراف العاصمة الإماراتية في 8 نوفمبر 2017 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يفتح أبوابه للزوار في 11 من الشهر نفسه. وقد صمم المبنى المهندس الفرنسي جان نوفيل.

واللوفر أبوظبي وهو أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، جاء ثمرة اتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وأبوظبي العام 2007. ومدة الاتفاق ثلاثون عاما، وتقوم باريس بموجبه بتقديم الخبرة وإعارة القطع الفنية وتنظيم معارض موقتة في مقابل مليار يورو.

