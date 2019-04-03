الرياض والبحرين: اتفاق في الرؤى والعمل المشترك حول قضايا المنطقة

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: نشرت وزارة الخارجية السعودية "انفوغراف" يوضح الاتفاق السعودي البحريني في الرؤى مؤكدا أن البلدين يتفقان حول إيجاد حل للقضية الفلسطينية، ودعم الحكومة في اليمن، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، ونشر السلام في العالم، ومجالات مكافحة الإرهاب، وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك، والعمل على إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

كما تضمن "الانفوغراف" العمل المشترك بين البلدين والمتمثل في:" مجلس اعمال سعودي بحريني، إنشاء جسر ثاني يربط المملكتين، تمويل البحرين بـ 2 مليار ريال للمشاريع التنموية، وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 27 مليار دولار في 2019.

وكان العاهل السعودي قد قام بزيارة سريعة لمملكة البحرين اليوم الأربعاء، عقد خلالها، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لقاءً أخوياً في قصر الضيافة بمملكة البحرين اليوم الأربعاء.

وقد تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

وأقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مأدبة غداء تكريما للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

وقبيل مغادرته إلى البحرين، أناب العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.

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برقية شكر

وبعد زيارة قصيرة غادر العاهل السعودي مملكة البحرين عقب زيارة أخوية استجابة لدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة .

وبعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إثر مغادرة البحرين فيما يلي نصها:

"صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك .. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة ، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".

كان في وداع العاهل السعودي بمطار صخير الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداعه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.