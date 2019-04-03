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تداول فيديو لأردوغان يعترف بإبتزاز الساقطات للحصول علي أصواتهن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع مع أنصاره عام 1992، واعترفه بلقائه مع العاملات في الدعارة للحصول على أصواتهن في الانتخابات.

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وظهر أردوغان فى الفيديو، قائلا :  " إنه في العام 1989 وتحديدًا في حي بي أوغلو بإسطنبول، كنت أتجول في الفنادق بصفتي مرشحا لرئاسة البلدية دخلت إلى أحد الفنادق وكانت الساعة حوالي 4 عصرًا، وكان يوجد داخله حوالي 25 سيدة تعملن في الدعارة".


وأضاف : "كانت السيدات تأكلن الطعام، وتستعدن ليوم جديد، ودخل عليهن صاحب الفندق قال لهن مرشح رئاسة البلدية عن حزب الرفاه جاء لزيارتكن، ليبدأن في القهقهة وقلن هل أنت تسخر منا؟ فلا يمكن أن يأتي إلى هنا".

وأختتم: "قلت لهن أنا مرشح حزب الرفاه في رئاسة البلدية، جئت إليكن، وأريد أصواتكن وقلوبكن ودعمكن".

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