الجيش السوري يدمر عدة مواقع لـ"النصرة" على محورين في ريف إدلب

ذكرت وكالة "سانا" أن الجيش السوري رصد تحركات لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في بلدات خان شيخون والتح والخوين في ريف إدلب الجنوب الشرقي وتعاملت معها بضربات مدفعية وصاروخية مكثفة ودقيقة.

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وأدى الاستهداف إلى القضاء على عدد من مقاتلي هذه المجموعات وتدمير مواقعها.

وعلى نفس المحور، دمرت وحدات من الجيش السوري بضربات صاروخية "أوكاراً للمجموعات الإرهابية في أطراف بلدتي تلمنس ومعرشمارين بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفها".

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وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قصفت وحدة من الجيش بالمدفعية تحصينات إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" عند أطراف قرية بسنقول في منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن تدمير أحد مقرات الإرهابيين.

وعلى محور آخر في الجنوب الغربي من مدينة إدلب بنحو 30 كم، قضت وحدات من الجيش على مجموعات إرهابية ودمرت لها آليات برمايات دقيقة على محاور تحركها ونقاط تحصنها في قمة النبي أيوب ومحيطها بجبل الزاوية.

وتمكن الجيش السوري أمس الثلاثاء من القضاء على مجموعة من "الحزب التركستاني" رداً على تكرار خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد ودمر مراكزهم عند أطراف بلدتي العنكاوي وشورلين بريف حماة الشمالي الغربي.