السعودية تستعين بخبير مصري عالمي للترويج لأضخم صفقة في تاريخها

وحسب "رويترز" اختارت الشركة الخبير الاقتصادي العالمي المصري محمد العريان كمستشار غير رسمي لجولة الترويج الافتتاحية للسندات التي سيتم طرحها والتي تعتبر أضخم عملية بيع أسهم في تاريخ المملكة. يتبع…

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