"الإغاثة التركية" توزع هدايا للأطفال الأيتام شمالي سوريا

كيلس / عزت ماضي / الخليج 365

وزع الجناح النسائي بولاية طرابزون، التابع لهيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية، ألعاب للأطفال الأيتام في سوريا.

وأفاد بيان صادر عن مركز تنسيق الهيئة بولاية كيلس، جنوبي تركيا، الأربعاء، أن مجموعة من المتطوعين في الهيئة زاروا مخيم "شمارين"، بريف مدينة اعزاز، شمالي حلب السورية.

وأشار إلى أن المجموعة قامت بتوزيع هدايا للأطفال الأيتام في المخيم.

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ونقل البيان عن مسؤولة الجناح النسائي في الهيئة، غولدرن مومجو، قولها إنهم وصلوا إلى سوريا بعد السير في طريق استغرق 16 ساعة، والتقوا بعدها الأطفال الأيتام.

وقالت مومجو، إن هدفهم يتمثل في رؤية الابتسامة على وجوه الأيتام.

وأضافت "متحمسة للغاية حاليًا، وبنفس الوقت متأثرة للغاية، حيث أننا نرى الوقوف إلى جانب المظلوم، مهما كان الظالم، واجب إسلامي وإنساني".

وأردفت مومجو، "وضع إخوتنا هنا ليس جيدًا، وعلينا زيادة المساعدات، وهناك نقص خطير بمادة الطحين في الأفران التي توزع الخبر مجانًا، ونحن كتركيا لن نترك إخوتنا لوحدهم هنا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.