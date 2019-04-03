عون يتلقى رسالة شفهية من مادورو

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
تلقّى الرئيس اللبناني ميشل عون، الأربعاء، رسالة شفهية من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، تناولت الأوضاع الراهنة بالبلد الأخير.
وتشهد فنزويلا، منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، توترا على خلفية إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو، "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن عون التقى وزير خارجية فنزويلا، خورخي ارياسا، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت.
وأضاف البيان أن ارياسا نقل إلى عون رسالة شفهية من مادورو تناولت الأوضاع الراهنة في فنزويلا، دون تفاصيل أخرى حول هذه الجزئية.
وجرى، خلال اللقاء، تباحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع اللبنانيين والفنزويليين المنحدرين من أصول لبنانية، ودورهم في الحياة العامة في فنزويلا.
ووفق بيان ثان صادر عن الخارجية اللبنانية، التقى ارياسا، في وقت سابق الأربعاء، نظيره اللبناني جبران باسيل، في لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا.
ومساء الثلاثاء، وصل الوزير الفنزويلي بيروت في زيارة رسمية تستمر حتى الخميس، ويلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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